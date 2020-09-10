شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تؤكد: خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحطات مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اليوم وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن الشكوى الواردة للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل من أحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بشأن قيام أحد موظفى شركة الخدمات المتكاملة للتأمين والنظافة من القائمين على نقل الركاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالكراسى المتحركة فى محطة القاهرة للسكك الحديدية من ساحة المحطة إلى الأرصفة بطلب مبالغ مالية ( اكرامية) من الراكب نظير نقله إلى أحد الأرصفة، حيث وجه الوزير بالتحقيق الفورى فى الواقعة الواردة بالشكوى وأثبت التحقيق صحة الواقعة وأنه على الفور تم الاستغناء عن خدمات هذا الموظف.

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وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخدمات التى تقدم لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة هى خدمات مجانية وأنه لا تهاون فى حق أى راكب وانه سوف يتم تجديد جميع الكراسي المتحركة والعربات المخصصة لنقل الركاب من ساحات المحطات إلى الأرصفة عن طريق رفع كفاءة الموجود حالياً وشراء أخرى جديدة لخدمة جمهور الركاب من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار بيان الوزارة إلى احترام كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وأن خدمة الراكب هى أولى اهتمامات وزارة النقل.