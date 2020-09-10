شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الازهر تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة "مواهب وإبداعات أزهرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام برلمان الطلاب الوافدين اليوم بالتنسيق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حفلاً لتكريم الطلاب الفائزين بمسابقة "مواهب وإبداعات أزهرية "، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر .

قال أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إن الطلاب الوافدين خير دعاة لمنهج الازهر الشريف، وطالبهم بأن يكونوا أكثر تأثيرا لنقل رسالته لبلادهم ، لمحاربة الفكر المتطرف وترسيخ الفكر الوسطى المعتدل.

وأكد الدكتور عبد الدايم نصير الأمين العام للمنظمة ومستشار شيخ الأزهر الشريف ، أن هذا اللقاء يؤكد علي قدرة الأزهريين في الإبداع ، ورفع راية الإسلام وتحقيق أهدافه في نشر الوسطية ومواجهة التطرف والغلو عبر خلق جيل واع بالقضايا المختلفة.

وأشاد أمين عام المنظمة بتنوع الأنشطة التي شارك فيها الطلاب في المسابقه، من فنون الخط العربي والشعر والمقال فضلاً عن مسابقة خاصة بالقرآن الكريم، مؤكدا أهمية تجميع هذه المشاركات في كتيبات توزع على الأجيال المختلفة للإستفادة منها.

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وأشار رئيس برلمان الوافدين مصعب فرج الله، إلي الجهد المبذول في رعاية الطلاب والطالبات من مختلف الدول ، معبراً عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على جهوده المبذولة في إعلاء قيم السلام والإخاء والمساواة.

حضر الحفل، أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، و الدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الازهر الشريف و أمين عام المنظمة، الدكتور سعيد عامر نائبا عن أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني ممثلا عن الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .

وفي الختام تم تكريم الطلاب الفائزين من مختلف الدول المشاركة في المسابقة .