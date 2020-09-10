المجلس القومى للمرأة يبحث عن "سيدة القطار" لتكريمها على موقفها الإنساني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بالموقف الإنسانى والإيجابي للسيدة المصرية المعروفة إعلاميا بـ "سيدة القطار"، التى دافعت عن مواطن مصرى أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين هذا المواطن وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة، لتهم السيدة المصرية بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا الموقف الانسانى و النبيل والإيجابي ليس جديدا على المرأة المصرية المعروف عنها الجدعنة والشهامة، وأن رد فعلها نبع من غريزة الأمومة لديها التى دفعتها لوقف هذا المشهد المهين الذى تعرض له المواطن وتدخلت سريعاً لفض النزاع.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس القومى للمرأة يبحث عن السيدة المصرية بطلة هذا الواقعة، لتكريمها على موقفها الإنسانى.
كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير، لإعلانه اعتذاره وتأكيده أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، فضلا عن تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري ووقفهما عن العمل.
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