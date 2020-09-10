شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى الأنبا بيجول رئيس دير العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، حيث تمت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالدير.

كان البابا تواضروس الثانى، ترأس أمس صلوات العشية، من داخل كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبيل بدء عظته الأسبوعية اليوم، بعد توقف دام لـ6 أشهر. وحرص البابا تواضروس، على ارتداء الكمامة أثناء ترأسه الصلاة، بحضور عدد من محدود من الأساقفة والحضور الذين حرصوا أيضا على ارتداء الكمامات، والحفاظ على تباعد اجتماعي أثناء الصلوات. Advertisements

وقرر قداسة البابا تواضروس الثانى، استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعى اعتبارًا من اليوم الموافق 9 سبتمبر الجارى، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد توقف إلقاء العظة من الكاتدرائية قرابة 6 أشهر.

وفى 17 مارس الماضى، قرر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوى بالقاهرة بدون حضور أحد، بدء من الأربعاء 18 مارس وحتى 8 أبريل الماضي على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية، وقد جاء قرار البابا في إطار قرارات الكنيسة، بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية ، للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.