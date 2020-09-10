شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تتسلم 4 مساجد جديدة فى منطقة بشاير الخير 3 بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الخميس، 4 مساجد جديدة ببشاير الخير (3) وهى مسجد الشهيد /بسيوني السليماني بسيوني، الشهيد عميد إلهامي عبد المنعم، محمود منتصر، ومسجد الحق المبين".

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، تقوم الوزارة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020 بافتتاح (314) مسجدا، تم إحلالها وتجديدها، منها (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد.

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وأكد جمعة أن ما تم إنجازه فى عمارة المساجد خلال 6 سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر، وأن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفى أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا فى 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد.

واختتم وزير الأوقاف تصريحاته قائلاً: "ما سيتم افتتاحه فى يوم واحد، وهو اليوم الجمعة 130 مسجدًا، منها 53 مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية، فضلًا عن المساجد التى تعد مفخرة فى مجال العمارة الإسلامية، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية".