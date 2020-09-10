استجابةً لتعليمات "حماية المستهلك".. "أوبر" تطلق خدمة تجريبية لتعزيز أمان الراكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن التزام شركة أوبر بتفعيل تعليمات الجهاز بشأن إطلاق ميزة جديدة في تطبيقها الإلكتروني، يمنح المستهلك مزيدًا من الأمان ويمكنه من طلب المساعده في حالة تعرضه إلى أي موقف يؤدي إلى شعوره بعدم الأمان خلال الرحلة.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

وأضاف رئيس الجهاز، أن قيام الشركة بإطلاق تلك الميزة جاء في ضوء قيام الجهاز باستدعاء الشركة لفحص شكوى إحدى الشاكيات بعد انتشارها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تعرضها للخطر، وتم إلزام الشركة حينها برد قيمة الرحلات التي تم خصمها من البطاقة الائتمانية للشاكية بالإضافة إلى رفع الإيقاف الذي تم على حسابها بالتطبيق كنتيجة لتقديمها الشكوى ضد السائق.

وأعلنت شركة أوبر، عن اختبارها لخاصية "معاودة الاتصال"، والتي تقدم للمستخدمين وسيلة للتواصل عبر التطبيق عقب انتهاء الرحلات مع فريق دعم السلامة من أوبر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حالة مواجهتهم لأي موقف أدى إلى شعورهم بعدم الأمان خلال الرحلة.

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وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم التأكيد على شركة أوبر بضرورة مراعاة سهولة استخدام الميزة الجديدة من قبل المستهلكين بحيث يمكن الوصول إلى تلك الخاصية "معاودة الاتصال"، من قسم "مراجعة الرحلة والرسوم"، وبمجرد أن يتقدم المستخدم بطلب معاودة إتصال، ويسجل رقمًا للاتصال به.

وأكد "حماية المستهلك"، استمرار جهود الجهاز لحماية حقوق وسلامة المستهلكين، كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك.

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