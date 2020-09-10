السيسى يوجه بتعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق جدارة مشروع "مستقبل مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة مشروع "مستقبل مصر" وتنفيذه وفق أعلى المعايير، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وليصبح المشروع قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء على مستوى رقعة الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر"، حيث اطلع الرئيس السيسي على مراحل العمل بمحاور المشروع بمنطقة الضبعة، والذي يهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعي من المحاصيل الرئيسية عن طريق استصلاح وزراعة أجزاء من الصحراء الغربية، ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عما يتيحه من فرص واعدة للاستثمار الزراعي بتلك المنطقة.​