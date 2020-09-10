قبل تهريبها للخارج.. ضبط عُملات محلية وأجنبية بمطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية قبل تهريبها خارج البلاد بمطار برج العرب. كانت الأجهزة الأمنية بإدارة شرطة موانئ الإسكندرية بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط (60000 دولار أمريكي - 11000 درهم إماراتي - 300 جنيه مصري) بحوزة أحد الركاب "محاسب – مقيم بالإسكندرية" كان يخفيها ضمن أمتعته في محاولة لتهريبها، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره عبر مطار برج العرب متجهاً إلى إحدى الدول العربية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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