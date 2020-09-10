أب يقيد ابنته بالحبال ويعاشرها في الصف: "غلطت.. الشيطان السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تجرد مزارع من مشاعر الأبوة بل والإنسانية، وتحول إلى ذئب بشري يبحث عن فريسة تشبع نزواته، وإذا به يُقيد ابنته العشرينية ويعاشرها كرها عنها داخل غرفتها بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من المقدم أحمد حمدي مأمور قسم الصف بورود بلاغ من شخص وشقيقته يتهمان والدهما بمعاشرة الأخيرة كرها عنها.

وشكل العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم لكشف ملابسات الواقعة.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرق الشرق، توصلت إلى صحة البلاغ، وأن الضحية في العشرينات من العمر تقيم بمنزل أسرتها بعد انفصالها عن زوجها منذ شهرين، وأن والدها (مزارع 50 سنة) تسلل إلى غرفتها خلسة، وقيدها بالحبال، وعاشرها كرها عنها.

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حسب تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، تكررت فعلة الأب مرة ثانية وسط صدمة وذهول الابنة التي لم تجد سبيلا إلا طلب مساعدة أخيها الذي يقيم بإمبابة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيبان أحمد ماهر وأحمد عزالدين معاونا مباحث الصف، من ضبط المشكو في حقه واقتياده إلى القسم.

أمام العميد عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر الأب بجريمته مكررًا عبارة "أنا غلطت.. أنا غلطت" مختتما حديثه "الشيطان السبب".

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.