تأجيل نظر أمر التحفظ على أموال حسن نافعة لجلسة 5 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل نظر أمر منع التصرف في أموال حسن نافعة لجلسة 5 نوفمبر.

كانت المحكمة قررت الجلسة الماضية وقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع ممتلكات حسن نافعة ، فيما عدا الأموال المودوعة فى البنوك، وهى 22 ألف دولار فى البنك الأهلى، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.