ضبط طن تُمور مجهولة المصدر داخل مخزن في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة أكثر من طن تمور و 100 كيلو جرام عسل تمور مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص في مدينة نصر. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط 1,141 طن تمور مختلفة الأنواع - 96 كيلو جرام عسل تمر - جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ) داخل مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. Advertisements وإعادة تعبئتها داخل عبوات عقب تدوين تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مخالف لتاريخ الإنتاج الأصلي غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم ضبط ( المسئول عن المخزن - مقيم بالجيزة). بمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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