التحريات: فيديو تحرش أمين شرطة بربة منزل "غير صحيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة فيديو تحرش أمين شرطة بربة منزل والاعتداء على زوجها بالبحيرة، وتبين أن الواقعة خلافات جيرة انتهت بالتصالح بين الطرفين.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام أحد أمناء الشرطة بالتحرش بزوجة أحد الأشخاص أثناء سيرها بصحبة زوجها باتجاه منزلهما بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة واعتدائه على زوجها محدثاً به إصابات بالغة إثر قيامه بالدفاع عن زوجته.

و بالفحص تبين عدم صحة الواقعة جملةً وتفصيلاً، وأن الواقعة تتمثل في خلافات جيرة بين الطرفين وتم الصلح بينهما.