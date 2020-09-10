أخبار مصر | الزراعة: ضبط مصانع غير مرخصة لصناعة الأعلاف بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: ضبط مصانع غير مرخصة لصناعة الأعلاف بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أنه تم التعاون بين قطاع الثروة الحيوانية والداجنة ومديرية الزراعة بالإسماعيلية، وقوات البيئة والمسطحات للقيام بحملات مفاجئة على بعض المراكز بمحافظة الإسماعيلية، وجاء ذلك في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

وقد قاد الحملات العقيد محمد مجدى الشامى من شرطة البيئة والمسطحات، والمهندس جمال احمد ثابت مدير الإنتاج الحيوانى بمحافظة الإسماعيلية، وأسفرت الحملات عن إكتشاف محل تجارة أعلاف بدون ترخيص - عدد 2 مخزن خامات أعلاف وأعلاف مصنعة بدون ترخيص، ومصنع أعلاف غير مرخص

وأضاف سليمان انه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).

وفي سياق منفصل، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز.

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ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي ان منظومة جمع وتدوير قش الأرز تتم بالتعاون مع وزارة البيئة ممثله في جهاز شؤون البيئه بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والتي تهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز ان أجمالي ما تم جمعه وتدويره حتى الان 96 ألف و300 فدان حيث بلغت كمية القش 238 ألف و706طن.

وأشار رئيس قطاع الارشاد الزراعي ان عدد مواقع تجميع قش الأرز 650 موقع في 6 محافظات حيث تم كبس 90 ألف طن وتم فرم 36 ألف طن وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 98 ألف و736 فدان، مضيفًا انه تم عمل 34 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم انتاج 5 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد أنه تم تنفيذ 236 ندوة ارشادية لتوعية وارشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في انتاج الاسمدة والاعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة.