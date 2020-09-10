أخبار مصر | "مستقبل وطن" يشيد بإعداد الحكومة لمشروعات للتعاون بين مصر والأردن والعراق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يشيد بإعداد الحكومة لمشروعات للتعاون بين مصر والأردن والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوزراء المُعنيين بسرعة إعداد مشروعات للتعاون بين كل من مصر والأردن والعراق، تعكس مدى توطيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأردن والعراق، وما يربطهم من علاقات تعاون على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة لشعوب تلك الدول الشقيقة.

وأضاف منظور، في بيان، أن تنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والأردن والعراق تجسد العلاقات الثنائية بين تلك الدول التي تربطهم على مدار عقود، وتأتي لتعزيز سبل التعاون فيما بينهم بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات شعوب تلك الدول الشقيقة ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة، مُؤكدًا أن مصر والأردن تجمعهم علاقات تاريخية على الصعيدين السياسي والمجتمعي والاقتصادي، وبلغت حجم الاستثمارات الأردنية في مصر نحو 600 مليون دولار مُتمثلة في عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية في مصر، والبالغ عددها 1945 شركة، وكذلك بلغت الاستثمارات المصرية في الأردن نحو مليار دولار متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في الأردن والبالغ عددها 499 شركة.

كما أكد، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق شهدت في السنوات الأخيرة الماضية اتساع أفاقها وتعدد مجالاتها وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق نحو مليار و600مليون دولار، مُشيرًا إلى أنه من المُتوقع زيادة حركة الاستثمار مع العراق والأردن في الفترة القادمة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 175 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتس أب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.