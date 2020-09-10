أخبار مصر | أمطار رعدية على هذه المناطق.. ألأرصاد تحذر من طقس الغد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمطار رعدية على هذه المناطق.. ألأرصاد تحذر من طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 80%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس حار بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

Advertisements

وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة 30% وأحيانا رعدية على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تكون أمطار خفيفة 30% على انحاء متفرقة من السواحل الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 175 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 100403 حالة من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية

