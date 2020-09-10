أخبار مصر | بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات إلى السودان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بتوجيهات من السيسي.. تكثيف رحلات الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت القوات المسلحة من رحلات الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء في دولة السودان، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني في مصر.

وجاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء في دولة السودان للتخفيف من الأضرار الناجمة عن اجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وأكد الجانب السوداني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر مؤكدًا أن ما تقدمه مصر من أوجه الدعم يدل على مدى الترابط بين الشعبين المصرى والسوداني عبر مختلف الأزمنة.

ويأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء في السودان وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.