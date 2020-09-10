أخبار مصر | رئيس الوزراء يلتقي سفير مملكة البحرين لدى مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يلتقي سفير مملكة البحرين لدى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر.

واستهل السفير اللقاء بنقل تحيات رئيس وزراء البحرين للدكتور مدبولي، معربًا عن تطلع البحرين لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والبناء على العلاقات الممتازة التي تجمع قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى.

كما أكد سفير البحرين ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين، معربًا عن سعادته لأن البحرين أصبحت أكبر دولة موردة لمنتجات الألومنيوم إلى مصر.

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كما وجه سفير البحرين التهنئة لمصر على ما تشهده البلاد من نهضة تنموية في كل المجالات، مؤكدًا أن من يزور مصر على فترات، يلحظ في كل مرة تطورًا جديدًا.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر شعبًا وقيادة لعلاقات الأخوة والتعاون مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدًا أهمية العمل خلال المرحلة القادمة على مضاعفة حجم التعاون والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار مدبولي إلى ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين مجتمع رجال الأعمال في البلدين، من أجل دفع مجالات التعاون القائمة، واستكشاف مجالات جديدة تستثمر ما يمتلكه البلدان من مقومات استثمارية وتنموية.