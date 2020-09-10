مصر | تأجيل نظر منع حسن نافعة من التصرف فى أمواله لـ5 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر منع حسن نافعة من التصرف فى أمواله لـ5 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس برئاسة المستشار علي الهواري تاجيل نظر امر منع التصرف في اموال حسن نافعة لجلسة 5 نوفمبر.

كانت المحكمة قد قررت الجلسة الماضية وقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع ممتلكات حسن نافعة، فيما عدا الأموال المودوعة فى البنوك وهى 22 ألف دولار فى البنك الأهلى، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.