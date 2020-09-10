مصر | مفاجأة جديدة يكشفها بلاغ "خليها تنضف " للنائب العام ضد الفتاتين المثليتين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة يكشفها بلاغ "خليها تنضف " للنائب العام ضد الفتاتين المثليتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار أشرف فرحات المحامي بالنقض ومؤسس حملة " خليها تنضف " ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضدشرين مكاوي صاحبة الحساب على الفيس بنفس الاسم واللينك الخاص بها والتي اعلنت خلاله الزواج من فتاة اخري.

قال أشرف فرحات المحامي في بلاغه أنه منذ يومين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بالأصوات والاشارات والتعليقات معبرين عن غضبهم من تداول بوست لفتاتين يعلنوا الزواج من بعضهما وهم شرين مكاوي المبلغ ضدها وريم محسن صاحبة الحساب الاخر الذي تم حذفه بعد ان تعالت الأصوات بالمطالبة بمحاسبتهما.

وأكد فرحات علي تقديمه بلاغ الكتروني اول أمس بقصد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما لما ارتكبوه من جريمة التحريض على الفجور وفى ذات اليوم واستمرار للجهود المبذولة من وحدات الرصد للنيابة العامة نشر خبر ان مباحث الانترنت وتكنولوجيا المعلومات تفحص حساب البنتين للوقوف على محل اقامتها لسرعة القاء القبض عليهم. ومن بعد انتشار هذا الخبر اختفي حساب ريم محسن الطرف الثانى في الزيجة المعلن عنها.

بينما جرى التعديل على حساب المبلغ ضدها من تعديل الى كتابة الاسم بالعربية بدلا من الإنجليزية والعمل على نشر عده منشورات متتالية في محاولة لحشو الحساب بأكبر عدد ممكن من المنشورات حتى إذا دلف اليه أحد لتفحصه يجد المنشورات المدونة وجميعها تشير الى النجاة من المشاكل والمصائب لدرجة ان أحد الأشخاص المتابعين لها قام بالتعليق على أحد تلك المنشورات المقدمة بالحافظة المرفقة طي هذا البلاغ بتعليق ((هي الجوازة باظت)).

فقد جرى التعديل على كل شيء الا من بعض البيانات التي جعلت الامر يقيني بانه ذات الحساب الذي تم منه تشر خبر الزواج مثل

1- بنت تاجر السلاح (وجدت في الصورة والحساب باللغة الإنجليزية ووجدت والحساب معدل الى اللغة العربية)

2- منشور تقول فيه ((‏في ناس لما بشوفهم كاتبين عن الأصول والعشره والجدعنه بعملهم لأيك بصباعي اللي في النص)) وده بتاريخ 892020 وهو ذات التاريخ المنتشر فيه خبر الزواج

3- بالدلوف الى الصور الخاصة بالحساب تبين وجود الصورة الخاصة بالمدعوة شيرين مكاوي بين الصور من ملفات المحمول والتي تدعى انها لا تملك الحساب على الفيس وبالضغط عليها يتضح انها لمنشور مدون منذ مارس 2020 والحساب نفسه منذ عام 2018

وغيرها من الصور والمنشورات مرفقة بالحافظة. الى ان قامت بعد تمام تأكدها على حد معرفتها ووعيها بانها محت اثار جريمة إذاعة خبر تلك الزيجة بالدلوف الى حسابها عبر الانستجرام لتقوم بنفس المهمة بحذف المنشورات الخاصة بها على هذا التطبيق. وبالفعل تمكنت واستبقت فقط على عدد 13 منشور جميعهم صور لها.

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ولكنها لم تتمكن من تغير حجم المتابعين لها والذي بلغ عددهم 137k

اى مائة وسبعة وثلاثون ألف متابع لحسابها الامر الذي يؤكد ان حجم المنشورات التي حذفت كبير الذي جمع كل تلك المتابعة. والامر الذي يشير وبجلاء الى ان هناك شيء ارادت ان تخفيه.

ولكنها على قناعة انها اخفت كافة الأمور التي يمكن ان ترشد عنها واطمئنت لذلك فخرجت في بث فديو قصير عبر ذات الحساب تدعي انها ليس لديها ثمة حسابات الا على الانستجرام التي هي مسؤولة عنه وأنها عندها 18 سنة يعنى مش كبيرة بحسب وصفها وان الخبر المنشور في الوطن كذب ومعروف انه كذب. وما الى ذلك في محاولة لكسب تعاطف الناس والمتابعين بان ذلك الامر ملفق عليها وأنها ليس لها ثمة علاقة بهذا التداول لهذا الخبر.

ولكن جميعنا نعلم ان وحدات الرصد وما للأجهزة الفنية من وسائل للكشف عن المحذوف واسترجاعه ولفحص محتوى الرابط الخاص بحساب الفيس بوك للوقوف على انه ذات الحساب الذي تم تعديله والذي من خلاله تم النشر للخبر الذي عمل على تكدير السلم والامن القومى وانه من المحتمل ان لم يكن الامر مؤكدا انه ذات الجهاز الذي أنشئ الحساب الخاص بريم محسن والذي تم حذفه في حينه فور تداول خبر تعقب أجهزة الامن للفتاتان.

ولكن ورد لى طلب عبر الماسنجر على حسابي الخاص بالفيس بوك من سيدة تدعى (NAMA AHMED) وهذا رابط الحساب الخاص بها تحيني على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شيرين مكاوي بالتحديد المبلغ لانها ضمرت نجلها وأنها من السكان المجاورين لها وقمت بتسجيل المكالمة واخطارها بذلك اننا نقوم بالتسجيل واجابت بعدم وجود لديها مانع. ومن خلال الحديث الذي اتشرف بعرضه ضمن الاسطوانه المدمجة المرفقة طي هذا البلاغ يتضح ان المبلغ ضدها بالفعل هي من وراء النشر لإعلان الزواج من ريم محسن وان حسابها هو ذاته الحساب المرفق صورة منا بالحافظة

لتكون بذلك المبلغ ضدها قد ارتكبت جريمة نص المادة 188 من قانون العقوبات المصرى والتي تنص على الاتى: ـ

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

خلاف ما ورد في المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن باى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

واستنادا نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الاتى: ـلكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

والتمس فرحات بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ سرعة التحقيق في الواقعة واحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.

