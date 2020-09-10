مصر | مجازاة معاون خدمة ببنك سرق 506 حبارات وبراءة آخرين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجازاة معاون خدمة ببنك سرق 506 حبارات وبراءة آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ١٣ مسئولا وموظفا بأحد البنوك الاستثمارية، في واقعة سرقة معاون خدمة بالبنك لـ ٥٠٦ حبارة مختلفة بلغت قيمتهم ٢٠٧ ألف جنيه عام ٢٠١٣.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة معاون خدمة أول سابق بالبنك المذكور، بغرامة تعادل ١٠ أضعاف أجره الوظيفي، وغرمت رئيس عمال سابق بذات البنك بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، وخصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب عامل خدمات معاونة، كما غرمت مدير إدارة الأمن سابقًا بالبنك بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي.

وقضت المحكمة بتبرئة كل من ٨ موظفين يعملون بوظيفة مندوب أمن تتفاوت درجاتهم ما بين الرابعة والأولي، من التهم المنسوبة لهم، وهي الاهمال في أعمال الحراسة مما ترتب عليه سرقة الأحبار وخروج سارقها من البوابات، كما برأت المحكمة المُحال العاشر والذي يشغل وظيفة مستشار أ الحاسب الآلي بالبنك.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته معاون خدمة أول بالبنك، استولى على عدد (506) حبارة مختلفة الأنواع من بنك الاستثمار القومي والبلغ قيمتها (207519.15جنيه) خلال شهر مايو 2013.

ونسبت للمحال من الثانى حتى التاسع، أهملوا في حراسة البنك مما ترتب عليه خروج الأول بالأحبار موضوع التحقيق من البوابات خلال شهر مايو 2013، ولم يتخذ المُحال العاشر الإجراءات اللازمة حيال إصلاح القفل الألكتروني بغرفة الحاسب الآلي، وأصدر تعليمات بنقل الأحبار موضوع التحقيقات إلى غرفة الحاسب الآلي دون مبرر مما ترتب عليه تعرضها للسرقة.

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أما المُحال الحادي عشر، لم يقم بتحديد عامل مختص بغرفة الحاسب الآلي، مما أتاح لمعاون الخدمة دخول الغرفة وما ترتب على ذلك من سرقة الأحبار.

ونسبت النيابة للمحال الثانى عشر، أهمل في الحفاظ على عهدته المسلمة إليه وهي مفاتيح الجناح(ب) الخاص بغرفة الحاسب الآلي، مما مكن الأول من الحصول عليه ودخول الجناح المشار إليه والاستيلاء على الأحبار محل التحقيق خلال شهر مايو 2013.

أما المُحال الثالث عشر أهمل في الإشراف على أفراد الأمن المعينين على حراسة بوابات البنك المذكور بفرع باب اللوق مما ترتب عليه الاستيلاء على الأحبار محل التحقيق خلال شهر مايو 2013.

وثبت للمحكمة من الأوراق، أنه بناء على التحقيق الإداري رقم (8) لسنة 2013والذي شهد فيه مدير عام الحفظ الألكتروني بالبنك، عند بداية توليه منصبه في يناير 2013قام بحصر جميع أنواع الحبارات والطباعات، وقارن طلبات صرف الحبارات بالمخزون الموجود بإدارة الحاسب الآلي، فتبين له وجود عجز في الرصيد، وبناء على ذلك قام بتشغيل لاب توب لتصوير ما يجري بمخزن غرفة الحاسب الآلي بعد انصراف العاملين، وتلاحظ له بعد مراجعة التسجيلات، أنه تم إطفاء أنوار المخزن لمدة دقيقتين وسماع أصوات أكياس بلاستيك، وبعد عودة الكهرباء تبين اختفاء بعض عبوات الحبارات، فتم الاستعانة بكاميرا مراقبة بأشعة تحت الحمراء خلال الفترة من 252013وحتى 552013وتعمل في الظلام للتعرف على شخصية من يدخل المكان، وبعد تفريغ الكاميرات تبين أن المُحال الأول العامل بالبنك قام بسرقة عبوات الأحبار.

واستندت المحكمة علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بعابدين عام ٢٠١٦، والمتضمن معاقبة المحال الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ (188653،78جنيه) عما هو منسوب إليه وعزله من الوظيفة، مما يثبت لمحكمة جرم ارتكابه جريمة سرقة الأحبار من البنك محل عمله ويستوجب معاقبته تأديبيًا.

وأكدت المحكمة، أنها ولئن قضت ببراءة جميع عمال الأمن العاملين على حراسة بوابات البنك وقت واقعة سرقة الأحبار، وذلك بسبب شيوع المسئولية بينهم، إلا أن ذلك لا يعفي بالتبعية المحال الثالث عشر من مسئوليته في الإشراف عليهم، مما أدى إلى خروج المحال الأول بالمسروقات من بوابات البنك دون اكتشافه، الأمر الذى يكشف عن وجود قصور فى إجراءات الأمن على البوابات، ويؤكد وجود إهمال من المحال نحو المتابعة والإشراف على أفراد الأمن، والتأكد من قيام بواجباتهم الوظيفية المسندة إليهم على أكمل وجه، مما سهل ارتكاب المحال الأول لواقعة السرقة، وهو ما يشكل ذنبا إداريا في حقه، يتعين القضاء بمجازاته عليه.