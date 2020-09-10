مصر | بـ 4.5 كيلو إستروكس.. سقوط 5 من تجار الكيف في القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ 4.5 كيلو إستروكس.. سقوط 5 من تجار الكيف في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

وقد أسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات عن ضبط 2،500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، ميزان حساس، كيس تبغ، 3 زجاجات تحتوى على سائل الأسيتون، سلاح أبيض، كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة تستخدم فى التعبئة، مبلغ مالي بحوزة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال تواجدهم بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الزواية يتخذونها مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تصنيع مخدر الإستروكس.

كما ضبط 2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، 30 كيلو جرام "تنر"، زجاجة تحتوى على المادة الخام لتصنيع مخدر الإستروكس وزنت 100 جرام– كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة – مقص معدنى – ماكينة لاصق بلاستيك – 2 لاصق شفاف – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام، وضبط بندقية خرطوش – 3 طلقات لذات العيار – 78 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2هاتف محمول) بحيازة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع، والمبلغ المالى حصيلة نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.