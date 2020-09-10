مصر | مباحث التموين تضبط 1320 قضية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحث التموين تضبط 1320 قضية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1320) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (12،476طن مقطعات ومصنعات لحوم ودواجن "مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" وتشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة) طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة).

كما ضبط (33 طن فولى بلدى، مجروش غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإحتوائها على حشرات حية وتشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة - 80 طن سكر حر- 2،675 طن دقيق فاخر بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة صاحب مخزن سلع غذائية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص (بمحافظة المنيا).

ضبط (85،500 قطعة حلوى معبأة داخل أجولة -1،600 طن ذرة صفراء وسكر مخلوط بألوان صناعية "مستلزمات إنتاج" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة - 83510 عبوة سناكس وحلوى لبان مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية).

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وضبط (2،200 طن سلع غذائية "لانشون، جبن أبيض ورومى، زيتون" مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة للتجارة والتوريدات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الجمالية (بمحافظة القاهرة).

وضبط (49،750 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، قفاز طبى، قناع أكسجين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة).

وضبط (27.855 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع، محاليل طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة طنطا ثان (بمحافظة الغربية)، ضبط (300 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) تمهيدًا لبيعها بأزيد من السعر المقرر بغرض التربح ماديًا جراء ذلك، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة مشتول السوق (بمحافظة الشرقية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.