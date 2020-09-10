مصر | تعرف علي جهود مباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف علي جهود مباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

حيث أسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5) قضايا (تزوير أوراق رسمية وإستخدامها، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، غسل أموال) مُتهم فيها (7) أشخاص، ضبط فيها مستنديًا ( أكثر من 5،5 مليون جنيه، 900 ألف ريال سعودي، 250 ألف دولار أمريكي، 10 آلاف يورو.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.