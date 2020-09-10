مصر | بلاغ يطالب بالتحقيق في واقعة مجند قطار المنصورة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ يطالب بالتحقيق في واقعة مجند قطار المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للمدعي العام العسكري للتحقيق في واقعة الاعتداء على جندي بالقوات المسلحة بالقطار 48 المنصورة القاهرة.

وقال صبري: انتشرت صباحا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء رئيس ومحصل على جندي بالقوات المسلحة المصرية الباسلة أثناء سير قطار 48 المنصورة القاهرة الساعة السادسة والنصف صباحا وظهرا الاثنين بدون كمامة في القطار مع العلم وجود قرار من الفريق كامل الوزيري وزير النقل والمواصلات بضرورة ارتداء الكمامة وهم ممثلوا القانون أول من خالف القانون.

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وتطاول المبلغ ضدهما وسخرا وتهكما بأسلوب استعراضي رخيص على الجندي وبل اعتديا باليد على بدلته وسترتة العسكرية ويتهكم رئيس القطار والمحصل علي الجندي قائلين له حوش النجوم اللي بتقع منك ويستمر رئيس القطار في التهكم علي العسكري بقوله هما ضاحكين عليك في المعسكر وبيؤله متخليش الأفيونة تطلع عليك وكان ذلك أمام الجمهور وبشكل مستفز.

وتساءل صبري: هل يصح قانونا التعامل مع فرد في الجيش المصري بهذا الأسلوب المتدني؟، وفي هذه الأثناء تظهر سيدة مصرية مهذبة محترمة أصيلة بنت الأصول وهي تبكي رافضة ومستنكرة إهانة العسكري من قبل رئيس القطار ومحصل التذاكر اللذين من الواضح أن لهما ميول هدامة وظهرت في هذا الموقف.

والتمس صبري وبعد مشاهدة الأسطوانة المرفقة إصدار الأمر بالتحقيق في هذه الجريمة البشعة ذلك أن اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا الاعتداء على منشآت وأفراد وضباط الجيش، منصوص عليه في الدستور وتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة العسكرية العاجلة.