شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: تكثيف رحلات الجسر الجوي لنقل المساعدات إلى السودان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم كل سبل الدعم إلى الأشقاء في دولة السودان للتخفيف من الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

كثفت القوات المسلحة من رحلات الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء في دولة السودان، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني في مصر.

وأكد الجانب السوداني عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر، مؤكدًا أن ما تقدمه مصر من أوجه الدعم يدل على مدى الترابط بين الشعبين المصرى والسوداني عبر مختلف الأزمنة.

يأتي ذلك إنطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء في السودان وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.

تكثيف رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات إلى السودان

تكثيف رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات إلى السودان

تكثيف رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات إلى السودان

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