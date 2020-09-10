شكرا لقرائتكم خبر عن إهدار للوقت والمال.. نقيب الفلاحين يعلق على استصلاح الأراضي الصحراوية للزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن البناء على الأراضي الزراعية، ومحاولة استصلاح الأراضي الصحراوية، يعد إهدار للوقت والمال، ومن الأفضل الإبقاء على الأراضي الزراعية كما هي، والبناء في الصحراء، لأن استصلاح أراضي جديدة، يحتاج نقل المياه والطمي والتسوية، وهو ما يكلفنا الملايين، في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية، كالأراضي الطينية القديمة، من حيث الجودة. وطالب نقيب عام الفلاحين، المصريين بالتكاتف، ومساعدة الدولة، للحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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