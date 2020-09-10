شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص في حادثي سير ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ٦ أشخاص، اليوم الخميس، في حادثي سير بطرق بني سويف، إثر انقلاب دراجة نارية بجوار منطقة مصنع الثلج بمدينة بني سويف، وانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي وأطفيح المركزي لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مصنع الثلج بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة كل من على فتحي على، 40 عاما، مقيم بعزبة التحرير، بدون عمل، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، وعبدالسلام محمد على، 57 عاما، مقيم بقرية الكوم الأحمر، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهما لمستشفى بني سويف الجامعي.

وفي الحادث الثاني، أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بحوالي ١٠ كيلو اتجاه بني سويف. ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ٣ سيارات إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي بالجيزة لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين، هم: محمد عبدالله سيد، 30 عاما، محاسب، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجرح قطعي، وسونة محمد سيد، 38 عاما، مدرسة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وشوقي عبدالله سيد، 45 سنة، بالمعاش، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، ومحمد شوقي عبدالله، 8 سنوات، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، كما تبين أنهم يقيمون بحلوان القاهرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج.