شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية وأمطار متوسطة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ان يسود غداً الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحراة على السواحل الشرقية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك أمطار متوسطة ( 30 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحياناً، وأمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وتكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 85 – 50 )، شمال الصعيد ( 50 – 20 )، وجنوب الصعيد ( 25 – 15 ) .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 29»، أسوان «42 – 30» .