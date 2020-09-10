شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: 950 ندوة توعية للمزارعين للحد من حرائق قش الأرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة نفذت ما يقرب من ٩٥٠ ندوة توعية بيئية بكافة محافظات المنظومة، للحد من حرائق قش الأرز رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها فرق العمل نتيجة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة البيئة، إن الوزارة بدأت بحملات توعوية استباقية قبل بدء الموسم بشهرين للتعريف بالفوائد الاقتصادية لاستغلال قش الأرز وتوجيه الراغبين في فتح مواقع لتجميع وكبس القش أو تأجير معدات.

وحرصت «فؤاد» خلال تواجدها اليوم داخل أحد مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة الشرقية، على الحديث مع المزارعين والاستماع إلى شكواهم.