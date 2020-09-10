شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين «الهجرة» و«البيئة» لزيارة الدارسين بالخارج لمحميات مصر الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك في إطار التنسيق لتعريف نحو 50 طالبا من أبناء مصر الدارسين بالخارج بجهود الدولة البيئية، والتعريف بكنوز مصر الطبيعية، في ربوع البلاد، ضمن مبادرة «شباب الدارسين بالخارج» التي أطلقتها وزارة الهجرة مؤخرا.

قالت وزيرة الهجرة، إن مصر تشهد طفرة في كل المجالات، مؤكدة حرص الوزارة على نقل الصورة للدارسين بالخارج، وتعريفهم بما تضمه مصر، من كنوز فريدة من محميات طبيعية، وأماكن خلابة، ولذلك جاء اللقاء بهدف التنسيق لرحلة إلى إحدى المحميات الطبيعية، التي تتميز بها مصر، لتعريف الشباب بطبيعة مصر ومناخها الرائع.

وأضافت «مكرم» أن زيارة المحميات الطبيعية، يعد خطوة لا تقل أهمية عن زيارة معالم مصر السياحية، لما يتخلل ذلك من التعريف بما تمتاز به مصر، والتحولات التاريخية التي شهدتها الجغرافيا المصرية، والترويج السياحي لتلك المقاصد من جانب الدارسين بالخارج بين زملائهم من الدارسين بالجامعات المختلفة.

من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن مصر تخطط للحفاظ على مواردها الطبيعية، مشيرة إلى أن أزمة كورونا أعطت الجميع درسا، بأن الإنسان هو من يحتاج للطبيعة وليس العكس، مما يجعل الاهتمام بالبيئة على رأس أولوياتنا.

وأشارت فؤاد أن الدولة تخطط دائما لحماية البيئة، والسعي للحفاظ على السلالات النادرة التي تتميز بها من مصر من نباتات وحيوانات وطيور داخل المحميات، مضيفة أن زيارة الدارسين بالخارج تعد فرصة لشرح خطة مصر لـ«التعافي الأخضر»، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي تعتبر رأس المال الطبيعي للأجيال المقبلة.

كانت وزارة الهجرة وشوؤن المصريين بالخارج، أطلقت مبادرة «شباب الدارسين بالخارج»، للطلاب المصريين الدارسين بالخارج لمساعدة وطنهم بتخصصات دراستهم، وتنظيم زيارات ميدانية لهم إلى المشروعات القومية والجامعات المصرية، لتعريفهم بما يحدث من طفرة في التعليم العالي بمصر، يضاهي الجامعات بالخارج، ومعرفة ما يجري على أرض مصر من تنمية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

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