شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «فاقوس» يطالبون بإعادة طريق «أبوشلبي» لأصله بعد حفره لتوصيل الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي مركز فاقوس برصف ورفع كفاءة طريق «أبوشلبي/ فاقوس»، والذي يعد من الطرق الحيوية والرئيسية التي تربط محافظات الشرقية والقاهرة والإسماعيلية والسويس، والذي كان قد تم رصفة ورفع كفاءته من قرابة عامين، إلا أنه تم حفر الطريق مرة أخرى وإزالة الطبقة الاسفلتية لتوصيل مشروع الغاز الطبيعي.

قال محمد عبدالسلام من أهالي مركز فاقوس، رغم انتهاء الأعمال منذ شهور طويلة إلا أن الطريق أصبح متهالك وغير ممهد، الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسب الحوادث اليومية، بسبب انتشار الحفر والمطبات العشوائية، ناهيك عن ما تشهده القرية من زحام وتكدس مروري لساعات طويلة يوميا بسبب تهالك الطريق وزيادة نسبة التعديات والإشغالات على حرمه، بالإضافة إلى الطريق المؤدي لمدينة فاقوس بدء من كوبري السحارة وحتى مدخل المدينة، متهالك ويقع على جانبيه تلال من القمامة ومخلفات الهدم المتراكمة من سنوات طويلة، وينبعث منها روائح كريهة تضر بالصحة العامة للمواطنين، مطالبا بضرورة رصف تلك الطرق ورفع كفاءتها حرصا على حياة المواطنين وتسيير الحركة المرورية.

وأضاف أيمن النمر عمدة قرية صفط الحنا التابعة لمركز أبوحماد، إن الطريق الذي يربط بين قرى الصوة والسناجرة والوحدة المحلية بالقرية وهو ما يعرف بطريق الجبانة، متهالك ويحتاج إلى رصف وتوسعة لتسيير الحركة المرورية، خاصة وأن تلك الطرق تخدم الآلاف من المواطنين يوميا، مناشدا المسؤولين بضرورة الاهتمام بتلك الطرق الحيوية وسرعة إنهاء الأعمال بها حرصا على حياة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم .

وأِشار مجدي البقري من أهالي الحسينية، إلى أن هناك نقص في الخدمات المؤداة لأهالي المركز وما يتبعه من قرى وعزب، مستنكرا زيارات المسؤولين لحل تلك المشاكل التي يصفها بـ «الروتينية» ودون جدوى، ومن بينها مشاكل الطرق المتهالكة، والتي أصبحت بمثابة مصائد للموت، ووجود العشرات من المطبات العشوائية التي تعرض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر، منها طريق كفر الحاج عمر قهبونة الإخيوة والذي يربط بين 4 وحدات محلية، وغيره من الطرق الداخلية المارة بالقرى المجاورة والتي بحاجة ماسة لرصفها ورفع كفاءتها.

وقال رائف تمراز عضو مجلس النواب عن مركز الحسينية، إن الطرق الداخلية تعد عصب التنمية والتجارة الداخلية، إلا أنها غير ممهدة وأصبحت تشكل صعوبة بالغة على المواطنين في الانتقال من وإلى الهيئات والمصالح الحكومية والحقول، وخاصة منطقة شمال الشرقية، الأمر الذي يشكل صعوبة في انتقال الطلاب إلى المدارس والجامعات والذين يستقلون السيارات الربع نقل الغير أمنة، فضلا عن صعوبة انتقال المرضي للمستشفيات خاصة في فصل الشتاء، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر نظرا لتهالك الطرق وتعدد المطبات العشوائية عليها.

وأكد «تمراز» لـ «المصري اليوم»، أن عدم الاهتمام بالطرق الداخلية يؤثر على الاقتصاد الزراعي، حيث يعاني المزارعين في نقل المحاصيل الزراعية نظرا لتهالك الطرق المؤدية من وإلى الحقول، الأمر الذي يتسبب في صعوبة النقل وخاصة في موسم الشتاء ومع سقوط الأمطار، مما يتسبب في صعوبة الحركة المرورية على هذه الطرق ويعرض المحاصيل للتلف، لافتا إلى أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمناقشة تدنى حالة الطرق الداخلية وخاصة منطقة شمال الشرقية والمطالبة بحصرها ووضع أولويات لرصفها، في ظل اهتمام الدولة بالطرق العامة والسريعة والتي شهدت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي كل الاهتمام بتقديم كافة الخدمات بقطاع الطرق، والتي تمثل عصب التنمية والتجارة ورفع كفاءة البنية التحتية، وتقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، موضحا أنه جاري تنفيذ 17 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 192.1 كيلو متر، وبتكلفة مليار و554 ألف جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة تساهم في إحداث التنمية المستدامة، وتعلي من حركة التجارة بما ينعكس على المستوي المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، لافتا إلى أنه تم التشديد على إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لها.

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وأضاف محافظ الشرقية أن خطة رصف ورفع كفاءة الطرق شملت مشروع رصف وازدواج طريق القصاصين الصالحية بطول 25 كيلو متر بتكلفة 80 مليون جنيه، ومشروع رصف ورفع كفاءة طريق بنها الزقازيق، في المسافة ‏بين كوم حلين حتى الجديدة بطول 12كيلو متر بتكلفة 88 مليون جنيه، ورصف ورفع كفاءة طريق ‏كوبري الملح قرى الخريجين ترعة السلام بطول 7 كيلو متر بتكلفة 28 مليون جنيه، ومشروع إنشاء كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق بتكلفة قدرها 313 مليون جنيه للمساهمة في فك الاختناقات المرورية بالمدينة، بالإضافة إلى رصف شارع أبونظارة بالزقازيق بطول نصف كيلو متر بتكلفة 1.95 مليون جنيه، والطريق الإنشائي الزقازيق السنبلاوين بتكلفة 812.9 مليون جنيه، فضلا عن ازدواج طريق فاقوس الحسينية سعود بطول 13.5 كيلو متر مرحلة أولي بتكلفة 66.7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بطول 12.5 كيلو متر بتكلفة 80.4 مليون جنيه، ورصف ورفع كفاءة طريق الزقازيق أبوحماد العباسة بطول 24 كيلو متر بتكلفة 99.8 مليون جنيه، وتطوير طريق فاقوس النوافعة بطول 16 كيلو متر بتكلفة 116.3 مليون جنيه، واستكمال طريق فاقوس أبوكبير بطول 10 كيلو متر بتكلفة 66.7 مليون جنيه .

وأشار المحافظ أنه جاري استكمال طريق أبوالأخضر العلاقمة القطاع الأول ههيا الزقازيق بطول 7 كيلو متر بتكلفة 35.9 مليون جنيه، والقطاع الثاني المانستري ههيا الزقازيق بطول 7 كيلو متر بتكلفة 41.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى عملية رصف طريق بلبيس ميت جابر منيا القمح بطول 11 كيلو متر بتكلفة 38.3 مليون جنيه، وعملية رصف وازدواج طريق السعدية العزازي مركز منيا القمح بطول 4.5 كيلو متر بتكلفة 22 مليون جنيه، ورصف طريق أبوشلبي مفارق أبونصار بطول 12 كيلو متر بتكلفة 21.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال طريق قصاصين الأزهار أبوطاحون الفرايحة بطول 9 كيلو متر بتكلفة 18.5 مليون جنيه، وطريق منيا القمح مشتول السوق بطول 2 كيلو متر بتكلفة 4.397 مليون جنيه .