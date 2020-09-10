شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق طريق رأس غارب- الشيخ فضل.. وفتحه خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر عن استمرار إغلاق طريق رأس غارب- الشيخ فضل بالاتجاهين، وذلك استمرارًا لأعمال التصليحات الجارية بالطريق نتيجة تجمع كميات من مياه الأمطار باتجاه رأس غارب، وأن جميع الطرق بالبحر الأحمر تعمل بشكل طبيعي باستثناء هذا الطريق.

وأكد اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، أنه سيتم فتح الطريق خلال ساعات بعد الانتهاء من جزء بسيط من آثار السيول على الطريق حتى يكون آمنا بشكل تام للحركة المرورية.

فيما تحقق نيابة رأس غارب في واقعة كسر خط نقل الزيت الخام القادم من منطقة رأس غارب إلى معامل التكرير بأسيوط، وذلك اثناء قيام احد اللوادر بازالة اثار السيول وتصريف المياه حيث نتج كسر لخط الزيت الخام.