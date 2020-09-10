شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: التعديات على الأرضي الزراعية جريمة ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن التعديات على الأراضي الزراعية، جريمه ضد الانسانية، ولكن على الحكومة مراجعة طرق معالجة التعديات القديمة على الأراضي حتي لا يضار أحد، موضحا أن الأرض الزراعية، هي الرئة التي تتنفس منها جميع الكائنات الحية على سطح الأرض، وهي مخزن الغذاء الذي لا ينتهي .

وأضاف «أبوصدام» أن النباتات هي مصانع الغذاء التي تحول الطين إلى خضروات وفواكة وتمتص ثاني أكسيد الكربون، لتضخ الأكسجين، لتستمر الحياة على كوكب الأرض، واختفاء الأرض الزراعية، هو اختفاء الحياة برمتها، ولكن طرق حل هذه المشكلة، يجب أن تكون بالتوافق مع كل فئات المجتمع، منعا لتضخيم الأزمة، وحتي نقطع الطريق على المتربصين الذين ينتهزون هذه الأزمة للوقيعة بين الشعب، والحكومة.

وأضاف أبوصدام أن المساحة الزراعية بمصر حوالي 3 % فقط من المساحة الكلية للجمهورية التي تقدر بمليون كيلو متر مربع، وعدد السكان يزيد على 100 مليون نسمة، بما يعني أن التعدي على الأراضي الزراعية كارثة قد تؤدي إلى ارتفاع البطالة وزيادة الفقر، وتدهور الأحوال الاقتصادية للبلاد والعباد، وأن الأرض الزراعية هي الأمن الغذائي لكل المصريين، وانقراض الأرض الزراعية، يعني تحكم الدول المصدره في مصير المصريين.