شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة على الأعلاف وضبط مصانع غير مرخصة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك حملات مكثفة على صناعة تدوال الأعلاف، فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

وأوضح رئيس الثروة الحيوانية، أنه تم التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديرية الزراعة بالإسماعيلية وشرطة البيئة والمسطحات للقيام للقيام بحملات مفاجئة على بعض المراكز بمحافظة الإسماعيلية، وقد قاد الحملات العقيد محمد مجدى الشامى من شرطة البيئة والمسطحات، والمهندس جمال احمد ثابت مدير الإنتاج الحيوانى بمحافظة الإسماعيلية، وأسفرت الحملات عن اكتشاف محل تجارة أعلاف بدون ترخيص - عدد 2 مخزن خامات أعلاف وأعلاف مصنعة بدون ترخيص، ومصنع أعلاف غير مرخص.

وقال "سليمان "، إ نه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها ، ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).

فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف حتى تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التى تشهدها البلاد حاليا، طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.