شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا وأمطار رعدية جنوب سيناء والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وتكون متوسطة على مناطق متفرقة بجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة فإن القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.

ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 84%.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وتكون متوسطة على مناطق متفرقة بجنوب الصعيد.