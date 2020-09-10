شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 20 رحلة دولية على متنها 3 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، 20 رحلة دولية قادمة من فرانكفورت ونيويورك ولندن وجدة وبغداد وعدن والقسيم ومسقط وأديس أبابا وبرجامو وعمان وصبيحة وجدة ودبى وأبوظبى والشارقة وعدة جهات أخرى، وعلى متنها 3 آلاف راكب، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

كما قام قام جميع الركاب من كافة الجنسيات بإظهار تحاليل الPCR التى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا ولم يمضى عليه 72 ساعة تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بذلك.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة