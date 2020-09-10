شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى السودانية: مناسيب النيل واصلت انخفاضها التدريجي في معظم الأحباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الموارد المائية و الرى السودانية إن مناسيب النيل واصلت انخفاضها التدريجي في معظم الأحباس، حيث سجلت في الخرطوم أمس 17.56 متر منخفضة نحو 5 سم عن أمس للأول، فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان ان متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 6-8 سبتمبر كانت 6 و6 و7 ملم على التوالي وستؤدي لانخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد (الجمعة) ليكون في حدود 665 مليون متر مكعب، ويستقر وارد العطبراوي في حدود 168 مليون متر مكعب.

وتوقعت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية أن تكون المناسيب ليوم غد الجمعة فى قطاع الدمازين – سنار مستقرة وفى سنار - الخرطوم سيشهد انخفاضا (في حدود 15 سم)، والخرطوم - شندي سيشهد انخفاضا (في حدود 6 سم) و شندي - عطبرة سيشهد ارتفاعا (في حدود 2 سم) و خشم القربة - عطبرة سيشهد إستقراراً و عطبرة - سد مروي سيشهد إنخفاضا (في حدود 3 سم) و سد مروي - الدبة سيشهد إرتفاعا (في حدود 3 سم) و الدبة - دنقلا سيشهد إرتفاعا (في حدود 4 سم).

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وذكرت اللجنة في تقريرها أن محطة مدني سجلت اليوم 20.12 متراً وتنخفض غدا إلى 19.98 مترا وتوالي الانخفاض السبت الى 19.90 متراً،بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.94 مترا ، وتنخفض يوم غدا الجمعة الى 18.87 مترا ، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.56 مترا وتنخفض غدا الى منسوب 17.48 مترا ،بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.43 مترا وتسجل غدا الجمعة 18.40 ،بينما تستقر محطة عطبرة اليوم وغدا على 15.85 مترا، وسجلت محطة دنقلا اليوم 15.24 مترا وترتفع غدا الى 15.28 متراً

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم .