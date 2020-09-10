شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد مواقع ونقاط تجميع قش الأرز بمركز أبو حماد بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة ياسين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، محافظة الشرقية، وذلك لمتابعة مواقع ونقاط تجميع قش الأرز بمركز ومدينة أبوحماد، بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، والدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

تفقدت الوزيرة موقع جمع قش الأرز بقرية الغوارنة التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، وذلك للوقوف على الكميات التي تم جمعها من المزارعين بتلك المنطقة والوقوف على المعوقات والمشكلات التي تؤرق الفلاح بهذه المنطقة، وتعوق نجاح منظومة جمع قش الأرز والإستفادة القصوى منه.

وقالت وزيرة البيئة، إن وزارة الدولة لشؤون البيئة تقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة في تنفيذ برامج مشتركة، لتعظيم الاستفادة من المخلفات النباتية، وذلك عن طريق تحويلها إلى سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل وحماية البيئة من التلوث، الأمر الذي يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالريف، بالإضافة إلى تشجيع شباب الخريجين والمزارعين على الاستثمار من خلال تملك المعدات بمساعدة من صندوق حماية البيئة بالوزارة.

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة أبوحماد، أن المركز يضم ٧ مواقع لتجميع قش الأرز تم معاينة ٣ منها، وتم العمل بها وبدأت بالفعل في استقبال قش الأرز منذ الأول من شهر سبتمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية موسم الحصاد، لافتا إلى أنه يتم التنسيق المستمر بين رئاسة المركز والمحافظة ومسؤولي البيئة، وذلك لعمل حملات توعية مستمرة بمخاطر حرق قش الأرز على البيئة ومدى التلوث البيئي الذي يعود بالسلب على الصحة العامة للمواطنين، وكيفيه تحويل هذا الضرر من سلبي إلى إيجابي ليصبح مصدر دخل يعود بالربح على المزارعين، من خلال دخوله في العديد من المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن الدولة لا تألو جهدا في المحافظة على البيئة، من خلال العديد من الإجراءات التي تساهم في التقليل من أثر التلوث البيئي، مثل التصدي لظاهره حرق الأرز، وتغطيه الترع والمصارف، والتقليل من النقاط الوسيطة، وإقامة مقالب قمامة مركزية لإقامة خطوط لإعادة تدوير القمامة وفصل المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة المستمرة من قبل رئاسة المركز، من خلال محاور وزارة البيئة لرصد كافة المخلفات، من خلال نقاط مضيئة يتم رصدها من خلال القمر الصناعي جي بي اس، ويتم التعامل معها بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة بالمحافظة.

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