شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن 4 مناطق بالوادي الجديد السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مجدي الطماوى، رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي، بعد غد السبت، عن ٤ مناطق بمركز الخارجة، وذلك لإجراء عمليات الصيانة الدورية بمحطة محولات الخارجة.

وأوضح «الطماوى» أنه سيتم فصل التيار عن قرى بورسعيد وناصر الثورة وشرق بولاق ومنطقة مصنع المياه الطبيعية، مضيفا أنه سيتم فصل التيار الكهربى بدءا من الساعة الخامسة صباحا ولمدة ساعتين.

وأشار رئيس مركز الخارجة إلى أن أعمال الصيانة تهدف إلى ضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين ومواجهة زيادة الأحمال.