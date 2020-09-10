شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إحالة إمام مسجد بالبحر الأحمر للجنايات بتهمة هتك عرض طفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار نبيل أبوزينة المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، إحالة إمام مسجد بمدينة الغردقة لمحكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض طفل، داخل محل إقامته، بعد ثبوت التهمة ضد المتهم واعترافه بالواقعة خلال التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم أهالى طفل بالمرحلة الإعدادية، بتحرير محضر بقسم شرطة ثان الغردقة، يحمل رقم 2046 يفيدون فيه قيام المدعو ح. م في بداية العقد الرابع من العمر، بهتك عرض نجلهم والتعدي عليه جنسيا بعد انتهاء درس تحفيظ قرأن بالمسجد، وذلك داخل الغرفة المخصصة له بالمسجد.

واتهم أهالي الطفل في المحضر إمام المسجد، بالتعدي الجنسي على نجلهم، حيث تبين أن الطفل أبلغ أصدقاءه، ووالده بواقعة ممارسة إمام المسجد داخل غرفته، عقب الانتهاء من درس تحفيظ القرآن بالمسجد.

وكشف مصدر أمنى، أن الواقعة حدثت بأحد المساجد بمدينة الغردقة، حيث قام الطفل بإبلاغ أسرته، وقاموا بالتوجه لقسم شرطة ثان الغردقة، لتحرير محضر بالواقعة. وتبين أن إمام المسجد طلب من الطفل أن يصطحبه إلى استراحته، وذلك عقب انتهاء درس تحفيظ القرآن بالمسجد، وعندما وصل إلى الاستراحة، أغلق الإمام الباب، وقام بالتعدي عليه، وأن الإمام يدعي «ح.م.م» يعمل إمامًا، وخطيبًا بأحد مساجد الغردقة، ويبلغ من العمر 34 عاما، وتم ضبطه بمعرفة الأهالي، وتحرير محضر بالواقعة رقم 2046 جنح ثان الغردقة، وبناء عليه قررت النيابة العامة، حبس المتهم 4 أيام، والتجديد له حتى تمت إحالته لمحكمة الجنايات.

كان وزير الأوقاف قرر فصل وإنهاء خدمة الإمام المتهم من عمله بالوزارة بشكل نهائي.

Advertisements