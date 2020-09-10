شكرا لقرائتكم خبر عن عصابات «الشفتة الإثيوبية» تختطف سودانيًا وتطالب بفدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف موقع جريدة «السوداني» السودانية أن عصابات «الشفتة الإثيوبية»، اختطفت المواطن السوداني أيوب الأمين موسى، في حادثة اختطاف تعتبر الثالثة خلال الأشهر الماضية.

ونقلت الجريدة عن شهود عيان قولهم: «عملية الاختطاف للمواطن السوداني أيوب والبالغ من العمر ثمانية عشر عاماً ويعمل سائقاً لتراكتور زراعي وقعت بمنطقة شنقال على الحدود السودانية الإثيوبية، مشيرين إلى ازدياد عمليات الاختطاف والمطالبة بالفدية».

وأشارت إلى أنه تم تحرير مواطن سوداني يدعى خالد احمد عمر الخبير، الاسبوع الماضي، بعد أن تم اختطافه من داخل مشروعه الزراعي.

وذكر مراقبون ان عمليات الاختطاف ليس الغرض منها طلب الفدية، بل إن هنالك جهات داخل إقليم الأمهرا الإثيوبي تسعى لترويع المواطنين السودانيين وطردهم من مشاريعهم الزراعية مع اقتراب موسم الحصاد للاستيلاء على محاصيلهم.