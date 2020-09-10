شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تطهير مخرات سيول أبوقرقاص تحسبا لتقلبات الجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، أعمال تطهير لمخرات السيول بالقرى التابعة للمركز، وذلك كإجراء استباقي تحسبا لهطول الأمطار والسيول خلال الفترات المقبلة. جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس الغير مستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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