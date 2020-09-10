«الهجرة» تحذر من قبول دعوة وهمية تدعي صلتها بالوزيرة عبر «فيسبوك» لسرقة الحسابات الشخصية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من التعامل مع أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي تدّعي صاحبته أنها من أعضاء مكتب وزيرة الهجرة، وتدعو المواطنين والمصريين بالخارج للمشاركة في محادثة سرية خاصة بوزيرة الهجرة، ثم تقوم بعد ذلك بسرقة الحساب الخاص بهم.
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أنه هذه الدعوة وهمية، مؤكدة أنه تم إبلاغ الجهات الرسمية، وبدء الإجراءات القانونية ضد صاحبة الحساب. وتهيب وزيرة الهجرة المصريين بالخارج، بتوخي الحذر من أمثال هذه الحسابات والدعوات الوهمية، لافتة إلى أن وزارة الهجرة، لديها الكثير من قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها مع المصريين بالخارج سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف أو حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما دون ذلك يجب توخي الحذر عند التعامل معه.
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