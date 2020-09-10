شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تلقي تظلمات طلاب الدور الثاني للثانوية العامة حتي الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني بالمديريات التعليمية، اعتبارًا من اليوم الخميس حتى الخميس المقبل، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لايستفيد من تظلمه.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز لعقد امتحان للطلاب الذين تعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر كفرصة ثانية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد مساء الأربعاء، نتيجة امتحانات (الدور الثاني) لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

وبلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالب وطالبة، وحضر منهم 111500 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب وطالبة بنسبة 93%.

وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثاني) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.