شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تجميع 3 آلاف طن قش أرز بالشرقية منذ بداية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم تجميع ما يقرب من ثلاثة آلاف طن قش أرز بالشرقية منذ بداية المنظومة في أوائل الشهر الجارى، معربة عن أملها في الوصول إلى تجميع نسبة ٩٠% من ما تم زراعته من الأرز هذا العام.

وأوضحت «فؤاد»، خلال الجولة التي أجرتها في محافظة الشرقية، صباح اليوم، أن «وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات انتهت من وضع استراتيجية المخلفات الزراعية الأخرى كحطب الذرة ومخلفات النخيل وسنعمل خلال الفترة القادمة على خلق فرص استثمارية لفتح مجال للعمل فيها كما يحدث في قش الارز». وأشادت بدخول السيدات مجال العمل في تجميع قش الأرز هذا العام.