شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قافلة بيطرية مجانية للسيطرة على «الجلد العقدي» بالفرافرة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، إنه في إطار الإجراءات الوقائية ومواجهة مرض الجلد العقدى الذي أصاب الماشية مؤخرًا بعدد من قرى مركز الفرافرة، يتم حاليًا التجهيز لتنفيذ قافلة بيطرية مجانية بقرى مركز ومدينة الفرافرة على مدار يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين 14، 15 سبتمبر الجارى، برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

وقال «عوض» في تصريحات صحفية، الخميس، إن المديرية اتخذت قرار بحظر النقل الداخلي والخارجي للماشية لمدة شهرين من الآن للحد من تفشي مرض الجلد العقدي، وتم غلق سوق الكفاح للماشية بالفرافرة لمدة شهرين أو حتى زوال الأزمة، والبدء في لجان تحصين وقائية بجميع الوحدات البيطرية على مستوى المراكز الخمسة ومخاطبة مديرية الشؤون الصحية لاتخاذ ما يلزم في رش البرك والمصارف والمستنقعات للحد من انتشار الباعوض، بالإضافة إلى مخاطبة الوحدات المحلية للمعاونة في التخلص الأمن والصحي للحيوانات النافقة وفى عدم استخراج تصاريح نقل للماشية ومخاطبة مديرية أمن الوادى الجيد لتشديد الرقابة على الطرق والأكمنة ومنع نقل الماشية بين القرى والمراكز.