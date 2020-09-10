شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يفتتح مسجد المدينة الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال وإحلال وتجديد وافتتاح مسجد المدينة الجامعية بنين بكفر سعد وشملت عملية التجديدات أعمال طلاء الحوائط وفرش أرضيات المسجد بالموكيت على مساحة 160 متر. جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور أشرف عواد مشرف المدينة الجامعية بكفر سعد، ورفعت نان الأمين المساعد للشئون الادارية والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة أعمال إحلال وتجديد ورشة إعادة تدوير مخلفات وبواقي وكسر الاخشاب والتي نقلت من مركز الخدمة والأنشطة الطلابية إلى المدن الجامعية لإعادة صيانتها وتشغيلها حيث تشمل ٩ أجهزة، وأصبحت هذه الورشة إضافة جديدة لمركز الخدمة العامة بالمدن الجامعية يمكن استخدامها في إعادة تدوير مخلفات الاخشاب على مستوى كليات الجامعة ومنشآتها الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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