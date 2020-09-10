شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث معدلات تنفيذ «مونوريل» العاصمة الإدارية و6 أكتوبر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الخميس، اجتماعًا موسعاً مع تحالف «بومباردييه- المقاولون العرب- أوراسكوم»، المنفذ لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر، بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق .

استعرض الوزير الموقف التنفيذي الحالي للمشروعين حيث أكد رئيس شركة بومباردييه داني دي نيبرا أن المشروع يسير وفقا للجدول الزمني المحدد والمتفق عليه، وأن اعمال التنفيذ بدأت على أرض الواقع.

ثم استعرض الوزير المخطط الزمني لكافة مراحل المشروع، حيث تم البدء في الاعمال المدنية وتصميمات اعمال الانظمة والوحدات المتحركة والتي تشمل تدشين خط الانتاج وبدء التصنيع وشراء التجهيزات والتركيبات كما تم استعراض موعد شحن الدفعة الاولى من القطارات بإجمالي قطارين خلال سبتمبر 2021 وكذلك المخطط الزمنى الخاص بنظم الاشارات ومعدات التشغيل والبوابات الإلكترونية وورشة القطارات ومخطط توطين صناعة المونوريل في مصر من خلال اقامة مصنع بشرق بورسعيد لإنتاج عربات المونوريل الخاصة بمونوريل 6 أكتوبر، ونقل الخبرات من شركة بومباردييه إلى المهندسين المصريين من خلال تدريبهم في مصانع الشركة بالخارج أو في مصر تحت إشراف خبراء الشركة الأجنبية المتواجدين في مصر لتنفيذ المشروع.

وأكد الوزير أهمية أن يتم تنفيذ هذه المخططات الزمنية بكل دقة خاصة مع الاهمية الكبيرة للمشروعين في تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، وربط القاهرة والمدن الجديدة بالعاصمة الادارية لاسيما وأن المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.