شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين ..افتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين المقبل، مكتب التصديقات والخدمات القنصلية، بجوار الوحدة المحلية بمدينة المنيا.
ويستقبل المكتب المواطنين، لتقديم الخدمات لهم في ذات اليوم، بدلا من الانتقال لمحافظة بني سويف.
وقال محافظ المنيا، في تصريحات صحفية الخميس، إن المكتب يقدم التسهيلات وكل الخدمات القنصلية في توثيق الأوراق للمواطنين، بدلا من الانتقال للمحافظات المجاورة.
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