شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإعادة تخصيص قطعة أرض بالفيوم لإقامة ميادين رماية مركزية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 470 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم وذلك لاستخدامها في إقامة ميادين الرماية المركزية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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